Спорт

Крутых выиграл парный разряд на турнире АТР

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 30 ноября, 2022
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Крутых выиграл парный разряд на турнире АТР

Украинско-испанский дуэт Алексей Крутых, Ориол Рока Баталья стал победителем турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) серии Challenger — Copa Faulcombridge в Валенсии, пишет

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Крутых и Баталья в финале парного разряда обыграли посеянных под 2-м номером сербов Ивана и Матея Сабановых — 6:3, 7:6 (7:3). Крутых оформил свой второй парный титул на “челленджерах”.

Сегодня, 27 ноября, первая “ракетка” Украины Крутых встретится с французом Люкой ван Ашем в решающем матче одиночного разряда Copa Faulcombridge.

Украинские парафехтовщики получили 9 наград Кубка мира в Венгрии.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 30 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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