Спорт: Романчук выиграл турнир по плаванию на открытой воде Oceanman World

Двукратный медалист Олимпийских игр в Токио-2020 украинец Михаил Романчук выиграл турнир по плаванию на открытой воде Oceanman World, информирует со ссылкой на НОК.

«Серебряный и бронзовый призер Токио-2020 Михаил Романчук выиграл турнир по плаванию на открытой воде Oceanman World, который проходит в Ретимно», — говорится в сообщении.

Романчук показал лучший результат на дистанции 10 км, преодолев ее за 1:35:33.301.

Романчук завоевал серебряную награду на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который завершился 23 октября в Берлине.

По материалам: УНН