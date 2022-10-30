Спорт

Президент украинского футбола призывает выгнать Россию и Иран из УЕФА

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 30 октября, 2022
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Президент украинского футбола призывает выгнать Россию и Иран из УЕФА

 Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выступил за исключение России и Ирана из мировой ассоциации ФИФА. В интервью спортивному шоу ARD он назвал Россию «террористической организацией, которая убивает людей», передает

“Каждый ответственен за то, что происходит в его стране, и за то, что он является представителем страны, которую весь мир признал угрозой для всего мира”, — сказал Андрей Павелко.

Российские футбольные команды с конца февраля отстранены от всех международных соревнований из-за войны в Украине. Российская ассоциация до сих пор является членом ФИФА и Европейского футбольного союза (УЕФА).

“Это должно измениться. Поскольку россия сейчас планирует интегрировать команды из Крыма в свою собственную лигу. Это прямое нарушение устава”, – заявил президент украинского футбола.

Белорусов и россиян не допустят к соревнованиям в лыжных видах спорта на сезон 2022/23.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 30 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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