Спорт

Ла Лига: «Барселона» одолела «Вильярреал»

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 21 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Ла Лига: "Барселона" одолела "Вильярреал"

На своем поле «Барселона» одолела «Вильярреал» (3:0) в 10-м туре испанской Примеры, информирует

В составе «каталонцев» дубль на счету Левандовски, еще один удар нанес Фати. Победа позволила подопечным Хави оторваться от «Сосьедада» и приблизиться к «сливочным» на расстояние 3-х зачетных пунктов.

Тайсон Фьюри будет защищать свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе против Дерека Чисоры на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне 3 декабря.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 21 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

ІКЕА выделит 1,7 миллиона евро для поддержки гуманитарных проектов в Украине

2 часа ago

Байдена беспокоит, что республиканцы могут сократить помощь Украине

2 часа ago

Нідерланди змінюють правила для українських біженців

4 часа ago

МВФ оценил влияние российского вторжения на экономику Украины

4 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button