Ла Лига: «Барселона» одолела «Вильярреал»

На своем поле «Барселона» одолела «Вильярреал» (3:0) в 10-м туре испанской Примеры, информирует

В составе «каталонцев» дубль на счету Левандовски, еще один удар нанес Фати. Победа позволила подопечным Хави оторваться от «Сосьедада» и приблизиться к «сливочным» на расстояние 3-х зачетных пунктов.

Тайсон Фьюри будет защищать свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе против Дерека Чисоры на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне 3 декабря.

По материалам: УНН