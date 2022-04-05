Тренер женской сборной Украины по баскетболу вступил в тероборону

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу 3х3 и «Киев-Баскета» Владимир Холопов стал на защиту родины, информирует со ссылкой на страницу Холопова на Facebook.

Наставник отметил, что его жизнь поделилась на до и после, выложив одно фото из тренировочного процесса, а второе с оружием в руках.

«Жизнь делится на до и после… Герои на передовой, а каждый из нас должен просто делать все для победы», — считает Холопов.

Ранее среди известных спортсменов в тероборону вступили боксеры Усик, Ломаченко, бывшие теннисисты Стаховский, Долгополов и Медведев. Также Украину защищают ряд действующих и бывших футболистов: Олег Лужный, Андрей Богданов, Александр Алиев, Михаил Кополовец, Владимир Бессонов и другие.

Шевченко начал сбор средств для пострадавших от военного нападения РФ.

По материалам: УНН