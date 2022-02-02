Первый украинский спортсмен сдал позитивный тест на ковид в Пекине: старт Игр за два дня

Первая спортсмен из состава сборной Украины на Олимпиаде в Пекине сдал положительный тест на ковид. Позитивный тест был выявлен у Елены Белосюк (Пидгрушная).

Это не первый случай положительного теста в олимпийской команде Украины, однако первый среди спортсменов. Положительный тест Белосюк получила сегодня, второго февраля, пишет Первая Лента со ссылкой на Суспільне Спорт.

«Боялись этого с первого дня. Пошел «эффект домино». Надеялись, что проскочим и будем спокойными. Сегодня первый спортсмен [получил положительный тест, — ред.] — Елена Белосюк. Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест. Надо понять, сможет ли вернуться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам [успеет ли восстановиться, — ред.]», — отметил тренер женской сборной Урош Велепец.

На данный момент неизвестно, примет ли Белосюк участие в гонках в Пекине.

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