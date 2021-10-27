Реванш Усик – Джошуа: стала известна возможная дата боя

Похоже, что бой-реванш Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с Александром Усиком (19-0, 13 КО) может состояться только летом следующего года. Британец заявил в интервью IFL TV, что если он внесет изменения в тренерский штаб, ему потребуется полгода подготовки, прежде чем состоится второй бой с украинцем.

На данный момент Джошуа не заявляет, что в его углу произойдут изменения, но рассматривает такую ​​возможность. Недавно англичанин побывал в США, где посетил известных тренеров и провел с ними пробные тренировки. В СМИ появились неофициальные новости о том, что британский боксер был ближе всего к работе с Ронни Шилдсом, пишет Первая Лента.

Однако бывший чемпион мира в супертяжелом весе не намерен отказываться от сотрудничества с Робом Маккракеном, который до сих пор был его первым тренером. Джошуа заявил, что хочет только расширить тренерский штаб.

Если англичанин действительно свяжется с новым тренером, второй бой с Усиком состоится не раньше мая-июня. Эдди Хирн ранее объявил, что он планирует провести в марте бой-реванш за пояса WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее мы сообщали, что Жан Беленюк и Александр Усик вместе посетили матч «Шахтер-Интер».