Барселона – Реал: где смотреть Эль-Классико

Один из самых интересных поединков в европейском клубном футболе состоится завтра, 24 октября. Каталонская «Барселона» примет на своем стадионе мадридский «Реал» в рамках чемпионата Испании.

В лучшем состоянии к поединку подходит «Реал», который занимает вторую строчку в Примере с 17 очками в активе. «Барселона» занимает седьмое место с 15 пунктами в активе, но если выгорает домашний матч, то сможет опередить «Реал», пишет Первая Лента.

Матч начнется в 17:15 по киевскому времени. В Украине легально посмотреть матч можно будет на платформе МЕГОГО. Встреча будет показана в 4К-формате. Поединок будет доступен подписчикам пакетов «максимальный» и «спорт».

В соседней Польше игру можно будет увидеть на каналах Canal+ Premium и Eleven Sports 1. В России встреча будет доступна подписчикам платформы ОККО. В Японии, Италии, Австрии и Германии матч можно будет увидеть на платформе DAZN. В Румынии игру покажут Digi Online, Look Plus, Telekom Sport 1 и Digi Sport 1. В Грузии игра будет доступна на Setanta Sports 1.

Напомним, что на недели в Лиге чемпионов «Реал» разгромно победил донецкий «Шахтер».