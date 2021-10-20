«Шахтер» разгромно уступил «Реалу»: турнирное положение и дальнейшие перспективы Горняков

Донецкий «Шахтер» проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 0:5 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, Горняки сильно ухудшили свои шансы на еврокубковую весну.

После первого тайма, который донецкий клуб провел весьма неплохо, в концовке которого Кривцов срезал мяч в свои ворота, во второй 45-минутке украинский клуб получил в свои ворота еще четыре мяча. Таким образом, у подопечных Роберто Де Дзерби только один пункт после трех игр, пишет Первая Лента.

Горняки занимают последнее место, лидируют «Реал» и «Шериф», у которых по шесть очков, дальше идет «Интер» с тремя пунктами.

Чтобы надеяться на выход хотя бы в Лигу Европы «Шахтеру» нужно выиграть у «Интера» в гостях, при этом чтобы итальянский клуб не брал очки в остальных встречах, в это верится очень мало. Поэтому у подопечных Де Дзерби теперь задача взять минимум шесть пунктов, при этом они также могут не гарантировать выхода в следующий раунд одного из турниров.

Следующий матч в Лиге чемпионов Горняки проведут третьего ноября в Мадриде.

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