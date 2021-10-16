Ведущий теннисист Украины обыграл третьего сеяного на турнире «Кубок Кремля»

Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко пробился в финал квалификации на турнире ATP-250 «Кубок Кремля», который стартовал в Москве (Россия), передает со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В стартовом матче донетчанин в двух партиях обыграл представителя Молдовы Раду Албота, посеянного под третьим номером (113 в АТР) — 7:6 (5), 6:3.

Поединок длился 1 час 41 минуту. На счету Марченко 4 эйса и 2 двойные ошибки.

Следующий соперник украинца — австриец Юрий Родионов (5), который в свою очередь обыграл узбека Дениса Истомина.

Украинский теннисист пробился в финал турнира в Испании.

По материалам: УНН