Спорт

Ярмоленко помог «Вест Хэму» одержать второй выигрыш в Лиге Европы

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Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать второй выигрыш в Лиге Европы

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы-2021/2022 английский “Вест Хэм” атакующего полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в Лондоне встречался с австрийским “Рапидом”, сообщает со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Украинец вышел на поле в основном составе хозяев и доиграл до 76-й минуты матча, закончившегося победой его команды со счетом 2: 0. У победителей забивали Райс и Бенрахма.

Отметим, что в другом поединке венгерский «Ференцварош» Александра Зубкова принимал в Будапеште испанский «Бетис». Наш полузащитник появился на поле со скамейки запасных на 82-й минуте встречи, которая закончилась поражением его команды со счетом 1: 3.

Дополнение

Набрав шесть очков, «Молотобойцы» занимают первое место в турнирной таблице группы Н.

По материалам: УНН

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