Лига чемпионов: «Бавария» нанесла сокрушительное поражение «Динамо»

«Бавария» и «Динамо» провели очный поединок во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов на «Альянц Арене», сообщает корреспондент

Детали

Хозяева поля довольно быстро подтвердили свой статус фаворита и открыли счет на 12 минуте. Капитан “бело-синих” Сидорчук сыграл рукой в собственной штрафной зоне после подачи соперника с углового. Роберт Левандовски без проблем переиграл с точки Бущана. На 27 минуте простая потеря мяча в середине поля от Андриевского конвертировалась во второй гол Левандовски в игре.

После перерыва ситуация на поле не изменилась. Гол Гнабри, Сане и Шупо-Мотинга помогли без проблем расправиться с действующим чемпионом Украины — 5:0.

Дополнение

В турнирной таблице “Динамо” осталось с одним баллом — 3-ю строчку. Мюнхенцы вышли в лидеры квартета Е — 6.

По материалам: УНН