Футбол: победа над «Хетафе» вывела «Атлетико» в лидеры Ла Лиги

В одном из заключительных поединков шестого тура испанской Ла Лиги в гости к «Хетафе» посетили футболисты мадридского «Атлетико», сообщает со ссылкой на сайты коллективов.

Детали

Под занавес тайма хозяевам удалось удивить соперника забитым голом центрбэка Митровича. На 78 минуте Луис Суарес с передачи Эрмосо выровнял положение (1: 1). Действующий чемпион Испании пытался вырвать победу в конце поединка и добился-таки своего на последней минуте основного времени — дубль оформил тот же Суарес (1: 2).

Заметим, что оба мяча “Хетаффе” пропустил играя в меньшинстве из-за удаления футболиста Карлеса Алена.

Победа позволила “матрасников” подняться на вершину и отодвинуть на вторую строчку “Реал”, который теперь с матчем в запасе на один балл отстает от земляков — 14 против 13 очков. “Хетафе” нет набранных пунктов.

Что предшествовало

“Барселона” спаслась от первого поражения в сезоне испанской Ла Лиги.

По материалам: УНН