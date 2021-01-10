Лидеры мужского тенниса Украины узнали противников по “AUS Open”

Первые номера мужского тенниса Украины Сергей Стаховский и Илья Марченко примут участие в квалификации первого турнира “Большого Шлема” в сезоне – “Australian Open”, информирует со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

В первом круге Сергей Стаховский сыграет против испанца Бернабе Сапата Мираллеса (ATP 150), который посеян под 28 номером. Марченко на старте предстоит поединок против Киммерии Коппеянса из Бельгии (АТР 175).

Для теннисистов это будут первые очные встречи.

Стаховский в последний раз выступал в основе Открытого чемпионата Австралии в 2016 году, а Марченко – в сезоне 2017.

Заметим, данные поединки пройдут уже сегодня, 10 января, на кортах в Дохе.

По материалам: УНН