Испанский полузащитник пополнил ряды ФК “Ворскла”

Футбольный клуб “Ворскла” объявил о подписании полуторагодового трудового соглашения с испанским центральным полузащитником Амилькаре Коджова, сообщает со ссылкой на пресс-центр полтавского клуба.

Коджова достаточно длительное время находился в тренировочном лагере “Бело-зеленых”, и своей игрой добился полноценного контракта.

“18-летний талант, который до этого защищал цвета английского футбольного клуба „Морком“, выступающего в тамошний Лиге 2, сумел проявить себя только с наилучшей стороны, работая в Полтаве, как с молодежью, так, время от времени, и с главной командой”, — говорится в сообщении ФК “Ворскла”.

Заметим, что новичок имеет два гражданства — испанское и английское.

По материалам: УНН