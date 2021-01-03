Спорт

Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в Instagram

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Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в Instagram

Нападающий туринского “Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в социальной сети Instagram, пишет . 

В данный момент это самый большой показатель среди пользователей Instagram во всем мире — больше только у аккаунта Instagram (382 млн подписчиков).

Также одними из самых популярных в Instagram являются страницы певицы Арианны Гранде и актера Дуэйна “Скалы” Джонсона.

При этом рекорды по скорости набора миллиона подписчиков принадлежат американской актрисе Дженифер Энистон и британскому телеведущему, сэру Дэвиду Аттенборо.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
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