Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в Instagram

Нападающий туринского “Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в социальной сети Instagram, пишет .

В данный момент это самый большой показатель среди пользователей Instagram во всем мире — больше только у аккаунта Instagram (382 млн подписчиков).

Также одними из самых популярных в Instagram являются страницы певицы Арианны Гранде и актера Дуэйна “Скалы” Джонсона.

При этом рекорды по скорости набора миллиона подписчиков принадлежат американской актрисе Дженифер Энистон и британскому телеведущему, сэру Дэвиду Аттенборо.

По материалам: УНН