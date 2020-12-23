Участник плей-офф Лиги Европы стал первым соперником “Шахтера” на международных сборах

Донецкий “Шахтер” получил первого оппонента в рамках зимних сборов-2021 в Турции, сообщает “Srbija Danas” и “Maxbet sport”, передает

Горняки в Анталии проведут товарищеский матч с “Црвеной Звездой”. Дата и время поединка пока не сообщаются, однако известно, что для сербов этот матч будет последним перед возобновлением официальной части сезона, которая у них намечена на 6 февраля.

Примечательно, что оппонент дончан — лидер чемпионата Сербии после первого круга. Команда вышла в плей-офф ЛЕ, играя в группе с “Хоффенхаймом”, “Словананом” и “Гентом”.

Также добавим, первый тренировочный зимний сбор в команды Каштру пройдет с 17 по 26 января, а второй — с 29 января по 5 февраля.

По материалам: УНН