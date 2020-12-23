Названы двое лучших боксеров года по версии “The Ring”

Боксерский журнал “The Ring” определил лучших боксеров 2020 года, которыми стали британец Тайсон Фьюри и американец Теофимо Лопес, сообщает со ссылкой на “The Ring”.

Данное звание разделили два спортсмена — абсолютный чемпион мира в легком весе Лопес (16-0, 12 KO) и чемпион мира в хэвивейте Фьюри (30-0-1, 18 KO).

Американец собрал все пояса (WBA, WBC, WBO и IBF) после сенсационной победы над Василием Ломаченко единогласным решением судей в октябре. За бой Лопес заработал 1,5 млн долларов.

“Потрясающе быть первым британским боксером в истории, который дважды стал бойцом года по версии „The Ring“. Победить в 2015 и 2020 году — очень престижно. Это святой „Грааль“ в боксе. Теперь я двукратный чемпион „The Ring“ и двукратный боец года”, — пишет Фьюри в своем Instagram.

Заметим, что непобежденный “Цыганский король” не выходил на ринг с февраля. В последнем бою Тайсон завоевал чемпионский пояс WBC, нокаутировав Деонтея Уайлдера.

По материалам: УНН