Украинцы заняли первые места на юниорском ЧЕ по спортивной гимнастике

В турецком городе Мерсин юниоры разыграли награды в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, сообщает со ссылкой на НОК Украины.

Наш Илья Ковтун из81,465 баллами завоевал звание чемпиона. Украинец Владимир Костюк — серебряный призер. В его активе 80,198 баллов, а лучший результат был зафиксирован в вольных упражнениях (14).

Стоит отметить, что третье место в многоборье занял венгр Кристиан Балаш. У него в активе 78,566 баллов.

Как сообщал юниоры из Украины завоевали золотую медаль на старте ЧЕ по спортивной гимнастике.

По материалам: УНН