Спорт
Украинцы заняли первые места на юниорском ЧЕ по спортивной гимнастике
В турецком городе Мерсин юниоры разыграли награды в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, сообщает со ссылкой на НОК Украины.
Наш Илья Ковтун из81,465 баллами завоевал звание чемпиона. Украинец Владимир Костюк — серебряный призер. В его активе 80,198 баллов, а лучший результат был зафиксирован в вольных упражнениях (14).
Стоит отметить, что третье место в многоборье занял венгр Кристиан Балаш. У него в активе 78,566 баллов.
Как сообщал юниоры из Украины завоевали золотую медаль на старте ЧЕ по спортивной гимнастике.
По материалам: УНН