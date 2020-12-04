Спорт

Главный тренер сборной Украины по баскетболу заразился COVID-19

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Главный тренер сборной Украины по баскетболу заразился COVID-19

В БК “Киев-Баскет” сообщили о заражении коронавирусом латвийского наставника Айнарса Багатскиса, передает

Наставник мужской сборной Украины Багатскис по прибытии из сборной вместе с тренером “Киев-Баскет” по физической подготовке Марисом Брузиксом сдали положительные тесты на COVID-19.

Они пропустят ближайший матч против “Тернополя” в Кубке Украины.

В составе “Киев-Баскет” ранее коронавирусом заразились украинские игроки — Павел Крутоус и Богдан Близнюк.

Добавим также, Багатскис вывел сборную Украины на Евробаскет-2021.

По материалам: УНН

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