Спорт

Все баскетболисты “Будивельника” выздоровели от коронавируса

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Все баскетболисты “Будивельника” выздоровели от коронавируса

Баскетболисты “Будивельника” сдали отрицательные тесты на коронавирус после вспышки инфекции в киевском клубе, передает со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

“Все наши игроки и почти весь тренерский штаб команды сегодня получили отрицательные результаты очередного тестирования на COVID-19. Сейчас мы ждем только полноценного выздоровления ассистента главного тренера Леонида Яйла”, — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что уже в начале следующей недели, после прохождения дополнительной консультации у врачей коллектив планирует вернуться к тренировочному процессу.

Добавим, следующая встреча “Будивельника” назначена на 19 ноября, тогда они будут принимать “Запорожье”. В этом сезоне возрожденный “Будивельник” выиграл два противостояния при 4-х поражениях.

По материалам: УНН

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