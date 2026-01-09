Хто може переїхати з України до Гренландії: скільки це коштує і що потрібно для цього

Гренландія — автономна територія у складі Королівства Данія з власними правилами в’їзду, проживання та працевлаштування.

Про це повідомляє «ПЛ».

Попри поширений міф, що достатньо данської або шенгенської візи, на практиці імміграція до Гренландії для громадян України — це окрема, чітко врегульована процедура. Нижче — виключно офіційна та перевірена інформація без домислів і «імміграційної романтики».

Правовий статус Гренландії та базовий принцип

Гренландія не входить до Європейського Союзу і не є частиною Шенгенської зони, хоча формально перебуває під юрисдикцією Данії. Саме тому правила, що діють для ЄС або Данії, не застосовуються автоматично. Для українців це означає: право жити або працювати в Гренландії надається лише через окремий дозвіл, який оформлюється через Данську імміграційну службу (SIRI).

Хто з українців реально може переїхати

Переїзд можливий не для всіх категорій, а лише за наявності законної підстави. На практиці це:

фахівці з офіційним трудовим контрактом від гренландського або данського роботодавця;

члени сімей осіб, які вже отримали дозвіл на проживання та роботу;

працівники за строковими або проєктними контрактами, якщо характер роботи це дозволяє.

Без контракту або підтвердженого джерела доходу переїзд неможливий. Програми «вільного переселення» чи гуманітарного ПМП для України наразі не існує.

В’їзд до Гренландії: коротко і по суті

Громадяни України можуть короткостроково в’їхати до Гренландії без окремої візи (туристичне перебування до 90 днів).

Але будь-яка з наведених цілей автоматично вимагає дозволу на проживання та роботу:

працевлаштування;

проживання понад 90 днів;

переїзд із сім’єю;

зміна статусу перебування.

Важливий нюанс: наявність шенгенської або навіть данської візи не дає права жити чи працювати в Гренландії.

Як отримати дозвіл на проживання і роботу

Процедура централізована й доволі формалізована. Алгоритм виглядає так:

пошук роботодавця в Гренландії.

Отримання офіційного контракту, де чітко зазначені:

посада;

рівень заробітної плати;

умови зайнятості;

подача заяви до Danish Immigration Service (SIRI).

Пакет документів зазвичай включає:

закордонний паспорт;

трудовий контракт;

підтвердження житла;

фінансові гарантії;

медичну страховку.

Розгляд справи триває в середньому до 3 місяців, іноді довше. Подача заяви — безкоштовна, що вигідно відрізняє Гренландію від багатьох інших напрямків трудової міграції.

Переїзд із сім’єю та обмеження

Члени сім’ї (подружжя, неповнолітні діти) можуть переїхати разом із основним заявником або приєднатися пізніше.

Водночас важливо враховувати:

дозвіл прив’язаний до конкретного роботодавця;

зміна роботи потребує нового дозволу;

самозайнятість і фриланс у більшості випадків не підходять.

Скільки коштує переїзд на практиці

Хоча сама імміграційна процедура безкоштовна, стартові витрати залишаються суттєвими:

переліт до Гренландії (зазвичай через Данію або Ісландію) — 800–1200 євро в один бік;

переклади та оформлення документів;

депозит і перший місяць оренди житла;

базові витрати на життя.

Мінімальний стартовий бюджет для однієї людини, без «запасу міцності», зазвичай становить 2 000–3 000 євро. І це без урахування можливих затримок із першою зарплатою.

Реалії життя в Гренландії

Гренландія — не масовий імміграційний напрямок, і це потрібно усвідомлювати заздалегідь:

дуже обмежений ринок праці;

висока вартість життя і продуктів;

суворий клімат та ізольованість;

часто житло надається або частково компенсується роботодавцем.

Водночас заробітні плати за дефіцитними спеціальностями можуть бути конкурентними навіть за європейськими мірками.

То ж, переїзд з України до Гренландії можливий, але лише за чіткими правилами. Це не туристичний експеримент і не «запасний аеродром», а виключно трудова або сімейна імміграція з реальним контрактом.

Гренландія не про масовість — вона про нішу. І саме тому тут немає швидких рішень, зате є зрозумілі правила гри. Якщо діяти легально, без ілюзій і з цифрами в руках — шанс є.

