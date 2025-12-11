Общество

Прогноз магнітних бур на 12 грудня: якою буде активність Сонця

Магнітні бурі

На середину грудня 2025 року фахівці, що відстежують космічну погоду, прогнозують лише помірне зростання сонячної активності, яке не має перерости у виражену геомагнітну бурю.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними міжнародних обсерваторій та центрів моніторингу, включно з NOAA, індекс Kp, який визначає рівень збурення магнітосфери, 12 грудня, ймовірно, коливатиметься в межах 3–4. Це рівень, що відображає нестабільний, але безпечний фон.

У разі надходження дрібних корональних викидів можливий короткочасний стрибок до значення Kp близько 5, однак на цей момент експерти не фіксують передумов для формування масштабного збурення.

Подібний сценарій характерний для періоду, коли Сонце перебуває у фазі підвищеної активності циклу, але не продукує потужних спалахів класу X, які здатні спричиняти глобальні геомагнітні ефекти.

Вплив на самопочуття більшості людей очікується мінімальний, хоча метеочутливі групи населення можуть відчувати легку втому, перепади концентрації або зміни сну — реакція, типова навіть при помірних коливаннях магнітного поля Землі.

Експерти наголошують, що прогнози оновлюються у режимі реального часу: сонячна активність має високу динаміку, тому інформацію перед публікацією корисно перевіряти в оновлених потоках спостережень, які публікують NOAA, NASA та профільні геофізичні центри.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 10 грудня 2025 року.

