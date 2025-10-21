Прогноз магнітних бур на 22 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

Сонячна активність продовжує залишатися у фокусі наукових спостережень, адже жовтень 2025 року входить у період максимального підйому 25-го сонячного циклу.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними моніторингових служб, зокрема NOAA та NASA, 22 жовтня очікується підвищення геомагнітної активності до рівня K = 4–5. Це означає, що у ніч на 22 жовтня може спостерігатися помірна магнітна буря, здатна вплинути на роботу навігаційних систем, супутникових сигналів і навіть самопочуття людей із підвищеною чутливістю до змін електромагнітного поля.

Фахівці пояснюють, що такі явища не є рідкістю в період, коли Сонце активно викидає корональні маси плазми.

Хоча потужних спалахів класу X поки не прогнозується, кілька середніх сплесків класу M уже зафіксовано протягом останніх днів. Науковці зазначають, що поточний цикл сонячної активності виявився інтенсивнішим, ніж очікувалось ще кілька років тому.

Проте панікувати не варто: для більшості людей подібні зміни залишаються непомітними, а ймовірність технічних збоїв залишається мінімальною.

Метеорологи радять у дні підвищеної активності відкласти надмірні навантаження, уникати стресів і забезпечити організм достатньою кількістю води. Для операторів зв’язку та енергетиків ці дні — лише сигнал перевірити стабільність систем. У цілому ж, 22 жовтня стане черговим нагадуванням про те, що навіть у цифрову добу наш ритм усе ще підпорядковується динаміці космосу.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 21 жовтня 2025 року.