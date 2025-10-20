Прогноз магнітних бур на 21 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

За офіційними даними Національного центру прогнозу космічної погоди США (NOAA) та обсерваторій космічного моніторингу, на 21 жовтня 2025 року очікується помірна, але помітна активність Сонця.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми розрахунками, рівень геомагнітних коливань відповідатиме категорії G1 за міжнародною шкалою NOAA, що означає незначний, проте відчутний вплив на біосферу та технічні системи.

Значення індексу Kp коливатиметься біля позначки 5, а це сигнал для енергетиків, авіаційних диспетчерів та операторів зв’язку залишатись у режимі спостереження.

Сонячна активність залишається у фазі поступового підйому, адже цикл №25 продовжує нарощувати силу. Експерти зазначають, що спалахи класу M і навіть поодинокі X-спалахи ймовірні, однак головна частина енергії від них розсіюється ще до досягнення магнітосфери Землі.

Для звичайних громадян магнітна буря 21 жовтня не становитиме суттєвої небезпеки. Водночас люди, які реагують на зміну геомагнітного фону, можуть відчувати втому, головний біль чи легку апатію. Медики радять у цей день не перевантажуватися, пити достатньо води та обмежити вплив стресів.

Вплив магнітних бур на сучасну економіку вже давно перестав бути суто науковою темою. Високоточні супутникові системи, авіація, банківська інфраструктура — усі ці галузі залежать від стабільності космічного середовища.

Тому навіть короткочасна аномалія може викликати збої у навігаційних сервісах, радіозв’язку чи електромережах. Проте згідно з прогнозом NOAA та SpaceWeatherLive, суттєвих технічних ризиків не очікується. Цей день пройде під знаком помірної активності, коли космос нагадає про свою силу, але не спробує нас налякати.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на вихідні, 18-19 жовтня.