Прогноз магнітних бур на вихідні, 18-19 жовтня: якою буде космічна погода

За даними астрономічних центрів і космічних лабораторій, найближчі вихідні, 18–19 жовтня 2025 року, обіцяють бути відносно спокійними для мешканців Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Станом на середину місяця сонячна активність перебуває у фазі помірної стабільності, тому суттєвих магнітних бур не прогнозується. За показниками геомагнітного індексу Kp, який вимірює силу збурень магнітного поля, очікується рівень 2–4 бали.

Це означає, що у суботу Земля перебуватиме у спокійній фазі, а в неділю можливе короткочасне підвищення активності до помірного рівня, яке не несе суттєвих ризиків ні для технічних систем, ні для здоров’я людей.

Фахівці наголошують: навіть якщо у неділю показники сягнуть позначки 4, це радше слабке коливання, ніж реальна буря. У цей період може незначно підвищитися напруга в іоносфері, що іноді впливає на короткохвильовий радіозв’язок, навігаційні сигнали або супутникові системи. Проте більшість користувачів цього навіть не помітить.

Лікарі радять людям, чутливим до змін погоди, в такі дні більше відпочивати, уникати емоційного перенапруження, підтримувати водний баланс і відмовитися від надмірного вживання кави чи алкоголю.

Легка прогулянка, спокійна музика та здоровий сон — найкраща профілактика впливу магнітних коливань. У цілому ж, за даними космічних обсерваторій NOAA та NASA, 18–19 жовтня очікується рівномірна, передбачувана космічна погода, без значних сплесків сонячної активності.

