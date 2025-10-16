Прогноз магнітних бур на 17 жовтня 2025 року: якою буде космічна погода

За даними Центру прогнозування космічної погоди, 17 жовтня 2025 року Землю накриє лише незначне геомагнітне збурення рівня G1.

Про це повідомляє «ПЛ».

Такий стан вважається спокійним і не несе серйозної загрози ані для систем енергозабезпечення, ані для зв’язку. Індекс Kp, за попередніми розрахунками, не перевищить позначку 5.

Попередньо 16 жовтня очікується дещо активніша буря класу G2, тож метеочутливим людям варто бути уважними саме напередодні.

Науковці наголошують: навіть слабкі геомагнітні коливання можуть впливати на самопочуття, спричиняти короткочасні порушення сну, коливання артеріального тиску або головний біль.

Для технічних систем такі події майже безпечні, але операторам супутникового зв’язку, навігації та телекомунікацій радять контролювати точність сигналу впродовж доби.

Сучасні спостереження засвідчують, що в жовтні загалом очікується відносно спокійна космічна погода, без потужних сонячних спалахів, які могли б викликати бурі рівня G3 і вище.

Відтак 17 жовтня стане днем з мінімальними ризиками для інфраструктури, а можливий дискомфорт для організму можна розглядати радше як природну реакцію на зміну магнітного фону, а не як серйозну загрозу.

