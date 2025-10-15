Прогноз магнітних бур на 16 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

16 жовтня 2025 року очікується помірне зростання геомагнітної активності, про що свідчать попередні прогнози фахівців із космічної погоди.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками міжнародних моніторингових центрів, індекс активності коливатиметься в межах K-4, що відповідає легкій або помірній бурі рівня G1. Це означає, що істотних збоїв у роботі систем зв’язку, навігації чи енергомереж не прогнозується, але метеозалежні люди можуть відчути певний дискомфорт.

Астрономи пояснюють, що такі коливання магнітного поля Землі зумовлені підвищенням сонячної активності — викидами плазми та потоками заряджених частинок, які досягають планети через кілька днів після спалаху на Сонці.

У середині жовтня спостерігався невеликий, але стабільний потік сонячного вітру, тому коливання очікувані. За даними сайту Space Weather Live, напруженість геомагнітного поля збережеться і в ніч на 17 жовтня, після чого знову повернеться до спокійного рівня.

Лікарі радять у такі дні уникати перевтоми, дбати про режим сну, достатнє споживання води та контроль тиску, особливо людям із хронічними серцево-судинними захворюваннями.

Навіть при невеликих бурях у частини людей може спостерігатися головний біль, безсоння чи зниження працездатності. Проте серйозних ризиків для здорових людей магнітні коливання цього рівня не становлять.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 15 жовтня.