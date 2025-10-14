Прогноз магнітних бур на 15 жовтня: якою буде космічна погода

Космічні метеоумови середини жовтня обіцяють бути відносно стабільними, однак учені наголошують, що навіть незначні коливання сонячної активності можуть впливати на самопочуття людей і технологічні системи.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними міжнародних сонячних обсерваторій NASA і NOAA, 15 жовтня очікується слабка геомагнітна буря рівня G1, спричинена корональним викидом маси, який було зафіксовано за кілька днів до цього.

Потік заряджених частинок досягне магнітосфери Землі приблизно опівдні за київським часом і може викликати короткочасні збої в роботі навігаційних систем, GPS-трекерів та високочутливої апаратури.

Астрономи зазначають, що поточний сонячний цикл, який триває з 2019 року, входить у фазу пікової активності, тож упродовж жовтня очікується кілька повторних збурень магнітного поля.

Попри те, що буря буде слабкою, люди з підвищеною метеочутливістю можуть відчувати коливання артеріального тиску, втому, дратівливість або труднощі зі сном. Медики радять у такі дні зменшити споживання кофеїну, збільшити кількість чистої води, більше часу проводити на свіжому повітрі та уникати емоційних перевантажень.

Цікаво, що в цей період можливі й візуальні наслідки — на високих широтах прогнозується слабке полярне сяйво. Фахівці підкреслюють, що такі явища є природними й не становлять небезпеки для людей, проте вони слугують нагадуванням про те, наскільки тісно Земля пов’язана із космічними процесами.

Космічна погода, як і земна, дедалі частіше розглядається як фактор, що впливає на технологічну безпеку, здоров’я і навіть економічну стабільність держав, адже супутникові комунікації залишаються критично важливими у світі цифрових технологій.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 14 жовтня 2025 року.