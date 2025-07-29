Вийшов трейлер «Аватар 3: Вогонь і попіл» — що нас чекає в продовженні франшизи (відео)

28 липня 2025 року компанія Disney офіційно представила трейлер довгоочікуваної третьої частини фільму «Аватар: Вогонь і попіл» Джеймса Кемерона. Про це повідомляє «ПЛ».

Після того, як тизер фільму потрапив в мережу, його показали в кінотеатрах перед фільмом «Фантастична четвірка: Перші кроки», і студія швидко опублікувала повноцінний трейлер, який одразу ж викликав захоплення у глядачів і критиків завдяки неймовірним візуальним ефектам і драматичному сюжету.

Трейлер переносить нас на Пандору, де відкриваються нові куточки планети і з’являються два нові племена: мирні Торговці вітру, які подорожують на фантастичних повітряних кораблях, і вороже налаштоване Плем’я попелу, що мешкає серед вулканів.

Основна лінія зосереджена на родині Джейка Саллі (Сем Вортінгтон) та Нейтірі (Зої Салданья), які стикаються з новими труднощами після трагічної втрати. Нас чекають напружені повітряні бої, емоційні моменти та боротьба за виживання.

Один із критиків назвав кадри «найкрасивішими цього року», акцентуючи увагу на «бойових сценах у космічних вулканах та відчутті реальної загрози». У трейлері також знову з’являється полковник Майлз Куорич (Стивен Лэнг), який, судячи за його бойовою розфарбовкою в червоно-чорно-білих кольорах, може стати союзником Племені попелу.

Нова героїня, Варанг (Уна Чаплін), лідер цього племені, кидає виклик Кірі (Сигурні Вівер), заявляючи: «Твоя богиня тут не править». Джейк Саллі, звертаючись до Нейтірі, каже: «Ми не можемо жити в цій ненависті», після чого його захоплюють окупаційні сили Пандори. Молодий Спайдер (Джек Чемпіон) також опиняється в центрі небезпеки, що додає напруги сюжету.

«Аватар: Вогонь і попіл», прем’єра якого запланована на 19 грудня 2025 року, обіцяє стати черговим тріумфом франшизи, адже перші два фільми зібрали $2,9 млрд і $2,3 млрд відповідно, зайнявши перше та третє місця серед найкасовіших фільмів всіх часів. Кемерон зазначив, що третя частина буде «трохи довшою» за «Шлях води» (3 години 12 хвилин) і вже підтвердив плани на «Аватар 4» (2029) і «Аватар 5» (2031). Окрім того, режисер має намір зняти фільм за книгами Чарльза Пеллегріно про Хіросіму після завершення саги про Пандору.

У зоряному акторському складі — Зої Салданья, Сигурні Вівер, Кейт Вінслет, Стивен Лэнг, Уна Чаплін, Джеймс Клемент, Девід Тьюліс та інші. Сценаристи Джеймс Кемерон, Рік Джаффа і Аманда Сільвер обіцяють нові емоційні глибини та технологічні прориви. Чи стане «Вогонь і попіл» новим мільярдним хітом? Фанати вже називають трейлер «епічним» і впевнені, що Кемерон знову досягне успіху.

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