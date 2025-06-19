Прогноз магнітних бур на 20 червня: якою буде сонячна активність

Станом на 18 червня 2025 року фахівці Центру космічного прогнозування NOAA у співпраці з Лабораторією рентгенівської астрономії Сонця НАН України надали оновлений прогноз геомагнітної ситуації на найближчі дні, зокрема на 20 червня.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з актуальними даними, очікується стабільна геомагнітна обстановка з індексом Kp на рівні 3 одиниць. Такий показник свідчить про незначні флуктуації в магнітосфері, які не створюють суттєвих загроз для біоритмів більшості людей, а також не впливають негативно на технічні системи та інфраструктуру.

Варто зауважити, що попередні дні супроводжувалися слабкими коливаннями, викликаними залишковим впливом коронального викиду маси, який було зафіксовано 16 червня. Його ефекти поступово згасають і до 20 червня повністю втратять значення.

Сонце продовжує демонструвати підвищену активність у межах чергового циклу, однак на поточний момент не спостерігається потужних спалахів класу M або X, які могли б призвести до магнітних бур середньої або сильної інтенсивності.

У контексті впливу космічної погоди на самопочуття, медичні експерти радять особам із серцево-судинними захворюваннями уникати надмірних фізичних навантажень і контролювати показники тиску, проте для більшості громадян передумов до зміни звичного ритму життя немає.

Також варто підкреслити, що телекомунікаційні мережі, супутникові канали зв’язку та навігаційні системи можуть функціонувати у стандартному режимі без очікуваних збоїв чи втрат сигналу.

На цьому фоні актуальним може бути прогноз магнітних бур на 19 червня.