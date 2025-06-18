Прогноз магнітних бур на 19 червня 2025 року: якою буде сонячна активність

19 червня 2025 року Земля перебуватиме під впливом слабкої геомагнітної активності, яка відповідає рівню G1 за шкалою NOAA.

Про це повідомляє «ПЛ».

Про це повідомляють аналітики Центру прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США. Також підтвердження надходить із Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, яка фіксує стабільні умови на поверхні нашої зорі.

Поточний прогноз не передбачає потужних спалахів класу X чи M, а отже, суттєві збурення магнітного поля Землі вірогідно не відбудуться. Проте навіть незначні коливання можуть впливати на роботу супутникових систем, особливо у високих широтах, де ймовірні незначні збої в навігації. Інженерні служби в авіації, зв’язку та супутникових мережах вже отримали відповідні рекомендації.

Водночас, лікарі попереджають, що метеочутливі особи можуть відчути нехарактерну втому, зміни артеріального тиску, головний біль або незначну дратівливість.

У таких випадках медики радять дотримуватися збалансованого режиму сну, відмовитися від інтенсивних фізичних навантажень та уникати стресових ситуацій. Особливо уважними до свого стану варто бути людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи.

З технічного боку, фахівці з енергетичної безпеки наголошують на важливості контролю функціонування трансформаторних підстанцій і супутникового зв’язку, зокрема в регіонах, де інфраструктура найбільш вразлива до навіть незначних магнітних збурень.

Зважаючи на інерційність впливу сонячної активності, найбільш чутливий період очікується саме ввечері 19 червня та вночі на 20-е.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 18 червня.