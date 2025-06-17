Прогноз магнітних бур на 18 червня: якою буде сонячна активність

Згідно з актуальним прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, на 18 червня 2025 року прогнозується підвищення геомагнітної активності, яке може мати помірний вплив на біосферу та технічні системи.

Про це повідомляє «ПЛ».

Очікується, що геомагнітний індекс Kp перебуватиме в межах 4–5 балів, що вказує на слабку або середню магнітну бурю. Це не є критичним рівнем, однак, як підтверджують фахівці, навіть такі показники здатні чинити вплив на окремі групи населення, особливо на метеочутливих людей, осіб із серцево-судинними розладами та хронічними неврологічними станами.

В умовах підвищеної сонячної активності можуть спостерігатися погіршення загального самопочуття, зміни настрою, неочікувані коливання артеріального тиску та порушення режиму сну. Зокрема, медичні установи традиційно фіксують у такі дні зростання звернень до швидкої допомоги у зв’язку з вегетативними кризами або серцевими симптомами неясного генезу.

Крім того, під час магнітних бур можуть фіксуватися перебої у роботі систем глобального позиціонування (GPS), зниження точності авіаційної навігації, а також локальні проблеми у телекомунікаційній інфраструктурі.

Інженерно-технологічні служби, пов’язані з енергетичним сектором, транспортною логістикою, а також космічними комунікаціями, перебувають у стані підвищеного моніторингу та готовності до реагування на можливі імпульсні збої.

Водночас фахівці з біометеорології радять населенню дотримуватись базових правил саморегуляції: уникати стресових навантажень, збалансувати питний режим, обмежити час перебування у зонах інтенсивного інформаційного шуму та забезпечити організму повноцінний відпочинок. Такий обережний підхід дозволяє ефективно нівелювати потенційний вплив космічної погоди на здоров’я та життєдіяльність.

Також досі може бути актуальним прогноз магнітних бур на 13 червня 2025 року.