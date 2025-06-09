Привітання з Днем ангела Івана 9 червня: вірші та проза

9 червня щороку в церковному календарі присвячено вшануванню пам’яті святого Іоанна Ступника.

Про це повідомляє «ПЛ».

Саме цього дня святкують іменини усі, хто носить одне з найпопулярніших в Україні чоловічих імен — Іван. Ця дата має особливу духовну цінність, оскільки ім’я Іван є символом Божої благодаті та милості, і в перекладі з давньоєврейської мови означає «Господь помилував».

У день ангела традиційно прийнято вітати іменинників як словесними побажаннями, так і віршованими рядками, що несуть у собі добру енергетику та щирість. Привітання у прозовій формі можуть звучати урочисто та глибоко:

«Дорогий Іване! У цей день твого небесного покровителя бажаємо тобі міцного здоров’я, внутрішньої гармонії, сили духу і щирої віри в краще майбутнє. Нехай ангел-хранитель супроводжує тебе у всіх життєвих рішеннях і захищає від негараздів».

Поетичні рядки також мають місце у святковій культурі. Наприклад:

День ангела Івана — Це радість і пошана. Хай щастя і достаток У дім ідуть без втраток.

Цього року День Івана припадає на понеділок, тож багато хто влаштовує символічне святкування в родинному колі або відвідує храм для особистої молитви та подяки святому за заступництво.

У православній традиції особлива увага приділяється тому, щоб іменинник провів цей день у добрих помислах, уникаючи негативних емоцій і зайвих турбот.

Ім’я Іван історично було одним із найшанованіших серед українців, символізуючи простоту, мудрість і духовну глибину. Сьогодні це ім’я зберігає свою актуальність, залишаючись у топ-5 найпоширеніших імен серед чоловічого населення України.

Більше того, є привітання з Днем ангела Сусанни.