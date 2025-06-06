Общество

Привітання з Днем ангела Сусанни: вірші та проза

В День ангела Сусанни у багатьох людей є можливість привітати рідних та близьких з особливою датою.

Карина Шевченко Send an email 2 дня ago
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День ангела
День ангела

Ім’я Сусанна — рідкісне, шляхетне й глибоко символічне. У перекладі з івриту воно означає «лілія» — квітка чистоти та духовної витонченості.

Про це повідмляє «ПЛ».

У православному календарі 7 червня відзначають день пам’яті святої мучениці Сусанни Римської — жінки, яка стала символом непохитної віри, моральної стійкості та духовної гідності. У християнському світі вважається, що кожна жінка з цим іменем має небесного покровителя, який захищає її на життєвому шляху. В цей день традиційно прийнято надсилати вітання тим, кого названо на честь святої Сусанни.

Привітання можуть бути теплими й душевними, особистими або офіційними, у формі прозового звернення чи поетичних рядків.

Важливо, аби слова звучали щиро та водночас відповідали ситуації — наприклад, у корпоративному середовищі доречніше вживати стриману офіційну мову, підкреслюючи повагу до іменинниці, тоді як у родинному чи дружньому колі можна дозволити собі більше емоційності.

Незалежно від форми, вітання на День ангела — це не просто знак уваги, а підтвердження того, що людина не забута і шанована. Варто зазначити, що згідно з останніми даними Мін’юсту, в Україні зростає інтерес до традиційних біблійних імен, і Сусанна знову набирає популярності серед молодих батьків.

Це свідчить про культурне відродження цінностей, пов’язаних із духовною глибиною, жіночністю та благородством. День ангела — це не лише привід для святкування, а й момент для осмислення зв’язку людини зі своїм іменем, яке, як відомо, багато в чому визначає її характер і долю.

Окрім того, є чарівні привітання з Днем ангела Ігоря 5 червня.

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Карина Шевченко Send an email 2 дня ago
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