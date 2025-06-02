Один з командирів ЗСУ Драпатий пішов у відставку: що відомо

Резонансна заява пролунала з боку командувача Сухопутних військ Збройних сил України — генерал Олександр Драпатий оголосив про своє рішення подати у відставку.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Причиною такого кроку стали втрати серед особового складу, які, за його словами, стали наслідком невиконання певних рішень командування в повному обсязі. За словами Драпатого, внаслідок інциденту загинуло 12 військовослужбовців, ще кілька отримали поранення. Особливий резонанс у суспільстві викликала інформація про те, що загиблі — це молоді бійці з навчального батальйону.

У публічному коментарі генерал зізнався, що не зміг забезпечити ефективну реалізацію власних наказів у повному обсязі, чим фактично взяв на себе відповідальність за трагедію. Це рішення в умовах війни виглядає нетиповим, адже у подібних ситуаціях зазвичай обмежуються внутрішніми розслідуваннями або дисциплінарними заходами.

Проте у цьому випадку мова йде про свідоме рішення керівника військового рівня залишити посаду як прояв особистої відповідальності за дії та безпеку підлеглих.

У військових колах відставка Драпатого вже викликала обговорення, оскільки він вважався одним із досвідчених командувачів, які брали участь у розбудові сухопутного компонента ЗСУ в умовах активної фази війни.

Його дії інтерпретуються як сигнал до армійського середовища про необхідність перегляду підходів до внутрішньої дисципліни, управління ризиками та взаємодії між командуванням і лінійним особовим складом. Офіційної реакції з боку Генерального штабу або Міністерства оборони станом на цей момент не оприлюднено.

На цьому фоні в Україні діє нова схема шахрайства.