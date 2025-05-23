Як правильно писати «проект» або «проєкт»: пояснення лінгвістів

У контексті офіційного та публічного використання української мови, правильність написання терміна «проєкт» досі викликає дискусії, хоча відповідь на це питання є чітко сформульованою в сучасній редакції правопису, затвердженого Кабінетом Міністрів України у 2019 році.

Про це повідомляє «ПЛ».

Відповідно до оновлених норм, єдино правильною формою написання слова у державних документах, освітніх програмах та офіційній комунікації є варіант із літерою «є» — «проєкт». Цей варіант пояснюється як фонетично виправданий і узгоджений із логікою української орфоепії.

Згідно з позицією провідних лінгвістів, зокрема професора Олександра Пономарева, така норма відповідає сучасним підходам до гармонізації української мови з європейськими мовними моделями. Слово має латинське походження (projectus), і на фонетичному рівні в українській мові між приголосною «р» і голосною «е» формується звукосполучення, яке відповідає сполученню «рє».

Саме тому в оновленому правописі вирішено використовувати форму «проєкт», яка, на думку фахівців, краще передає структуру запозиченого слова і відповідає принципу вимовної зручності.

Попри те, що в побуті й діловодстві все ще часто вживається стара форма «проект», її використання поступово витісняється на користь офіційного варіанта, який дедалі частіше з’являється у державних постановах, юридичних текстах, академічних публікаціях та електронному документообігу.

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