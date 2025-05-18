Зодіакальний гороскоп на тиждень з 19 по 25 травня 2025 року для всіх знаків

Третій тиждень травня несе оновлення — Сонце 21 травня переходить із Тельця до Близнюків, приносячи більше динаміки, спілкування та інтелектуальної активності. Про це повідомляє «ПЛ».

Луна протягом цього періоду пройде шлях від Водолія до Тельця, формуючи настрій і ритм кожного дня. Гармонійні аспекти між Меркурієм та Венерою сприятимуть романтиці й переговорам, однак Плутон може підняти на поверхню глибокі емоції.

У цьому прогнозі ви знайдете поради на тиждень для кожного знака Зодіаку — від роботи до стосунків і внутрішнього стану.

Овен (21 березня – 19 квітня)

На вас чекає тиждень активного аналізу та планування. Ви відчуєте потребу впорядкувати фінанси, відновити фокус на цілях і завданнях.

Порада на тиждень

Не приймайте важливих рішень у п’ятницю — емоції можуть затьмарити раціональність.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Ваша енергія зростає, а впевненість у собі посилюється. Гарний час для саморозвитку, інвестицій у себе та приємних змін у зовнішності.

Порада на тиждень

Прислухайтесь до тіла — воно підкаже, коли варто сповільнитися.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Середа стане точкою повороту — початок вашого сезону. З’явиться натхнення, бажання навчатися, спілкуватись і рухатись вперед.

Порада на тиждень

Зосередьтесь на пріоритетах, щоб не розпорошувати сили.

Рак (21 червня – 22 липня)

Настав час закрити «хвости» та зробити паузу. Не беріть на себе забагато — спокій і впорядкованість принесуть більше користі, ніж активність.

Порада на тиждень

Подаруйте собі день тиші — він принесе внутрішню ясність.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Ваш магнетизм на піку. Початок тижня принесе шанс для кар’єрного прориву або суспільного визнання. У стосунках — гармонія.

Порада на тиждень

Будьте уважні до витрат — спокуса до імпульсивних покупок буде великою.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

На роботі — напруження, але й перспективи. Ви зможете проявити організованість, що буде помічено. У любові — стабільність, якщо відверто говорити про почуття.

Порада на тиждень

На вихідних дозвольте собі відпочинок без плану.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Вас потягне до нового: нових тем, ідей, знайомств. Підходящий час для подорожей, реєстрації на курси, розширення горизонтів.

Порада на тиждень

П’ятниця обіцяє важливу підказку — слухайте інтуїцію.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Фінансові теми вийдуть на передній план, особливо питання спільних коштів. Будьте обачними з інформацією — не розкривайте всього відразу.

Порада на тиждень

Приділіть увагу юридичним або бухгалтерським справам.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Тиждень принесе нові стосунки або оновлення старих. Емоції будуть глибокими, особливо в особистому житті. У професії — рівновага.

Порада на тиждень

Поруч з вами є людина, яка заряджає. Не ігноруйте цю енергію.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Період потребуватиме практичності: документи, режим, організація. Ваші зусилля дадуть стабільний результат, але не забувайте про тіло.

Порада на тиждень

У суботу зробіть повне перезавантаження — без гаджетів і справ.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Натхнення, творчість, креатив — ці слова описують тиждень. Ви будете відкриті до легкості, гри, флірту. Гарний період для занять хобі.

Порада на тиждень

Проведіть суботу на природі — відчуєте внутрішній баланс.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Рідні та домашній простір зажадають уваги. Можливі приємні новини від близьких. Вдалий час для змін у побуті або затишних придбань.

Порада на тиждень

Не розпилюйтесь — енергію варто берегти для найважливішого.

Астрологічний підсумок тижня

Цей тиждень — місток між стабільністю Тельця і рухом Близнюків. Він про легкість, оновлення, але також про чесність із собою. Важливо зберігати баланс між обов’язками і задоволеннями, щоб не втратити внутрішню опору.

Більше того, корисним буде дізнатися про те, як розвивати у собі самодисципліну.