Прогноз магнітних бур на 13 травня: як підготувати організм до них

У вівторок, 13 травня 2025 року, Землю очікує магнітна буря середнього рівня інтенсивності — про це офіційно повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми оцінками, геомагнітна активність досягне рівня G2. Це означає, що уразливі до змін у навколишньому середовищі люди можуть відчути погіршення самопочуття, а також зростає ризик збоїв у роботі навігаційних систем, електроніки та засобів зв’язку.

Особливу увагу на магнітні коливання мають звертати метеочутливі особи, літні люди, а також ті, хто має серцево-судинні захворювання або схильність до психоемоційних розладів.

У цей період зростає ймовірність виникнення головного болю, безсоння, відчуття внутрішнього тиску, дратівливості, апатії чи навіть короткочасної втрати орієнтації.

Медики радять напередодні бурі зменшити обсяг фізичного навантаження, уникати стресових ситуацій і слідкувати за режимом харчування.

Раціон бажано збагачувати продуктами з високим вмістом магнію, калію та вітамінів групи B — адже саме ці мікроелементи допомагають нервовій системі адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Особливо корисними в цей період є банани, шпинат, курага, зелень та горіхи.

Надзвичайно важливо підтримувати водний баланс. Зневоднення, навіть незначне, лише посилює негативні реакції організму на зовнішні подразники, серед яких і зміна геомагнітного фону.

Не менш важливо забезпечити собі повноцінний сон — не менше 7–8 годин — та зменшити споживання кофеїновмісних напоїв. У деяких випадках корисною може стати легка дихальна гімнастика або коротка прогулянка на свіжому повітрі вранці.

В той же час досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 9 травня.