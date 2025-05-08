Прогноз магнітних бур на 9 травня 2025 року: чого чекати від Сонця і не тільки

Згідно з актуальними оцінками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), а також на основі обчислень лабораторії рентгенівської астрономії Сонця НАН України, 9 травня 2025 року на Землю очікується надходження потоку сонячного вітру, що спричинить магнітну бурю першого рівня інтенсивності за класифікацією NOAA (G1).

Про це повідомляє «ПЛ».

Індекс геомагнітної збуреності сягатиме позначки Kp=5, що є типовим показником для помірного магнітного впливу на біосферу. Важливо зазначити, що хоча такі бурі вважаються відносно безпечними, однак вони можуть створювати дискомфорт для метеочутливих осіб, а також впливати на стабільність навігаційних і телекомунікаційних систем.

За уточненими прогнозами, найбільш активні фази збурення геомагнітного поля припадатимуть на ранкові та вечірні години — між 04:00–08:00 та 18:00–22:00 за київським часом. У цей період можливе погіршення самопочуття у людей із серцево-судинними порушеннями, перепади артеріального тиску, дратівливість, головні болі або незначні когнітивні збої, такі як зниження концентрації уваги.

Науковці акцентують увагу на важливості попередження зневоднення організму та збереження психоемоційної стабільності. Достатнє вживання рідини, обмеження емоційного навантаження і спокійна організація добового графіку — чинники, що можуть мінімізувати негативний вплив сонячної активності.

Окрему увагу прогноз має привернути з боку компаній, які залежать від точного супутникового позиціонування та безперебійного функціонування ІТ-інфраструктури. У дні підвищеної геомагнітної активності можливе короткочасне спотворення сигналів GPS, незначні збої в телекомунікаційних системах, а в окремих випадках — збої у роботі розумних мереж електропостачання.

Бізнесу в таких умовах доцільно заздалегідь провести профілактичну перевірку систем резервного живлення, мережевого дублювання та перевірити оновлення програмного забезпечення для критичних інфраструктур. Особливо це стосується логістичних хабів, аграрних підприємств, які використовують супутникові карти, а також компаній, пов’язаних із банківською аналітикою та віддаленим серверним обслуговуванням.

Таким чином, хоча 9 травня не обіцяє катастрофічних сценаріїв у космічній погоді, грамотна підготовка та розуміння потенційних ризиків дозволяють не лише захистити здоров’я населення, а й забезпечити стабільність комерційної діяльності у ключових секторах економіки.

Втім, досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 8 травня.