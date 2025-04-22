Прогноз магнітних бур на 23 квітня: як сонячна активність вплине на здоров’я

23 квітня 2025 року очікується помірне збурення геомагнітного поля Землі, про що свідчать дані моніторингових центрів космічної погоди NOAA та Центру прогнозування космічного клімату.

Про це повідомляє «ПЛ».

Прогнозовані коливання будуть спричинені викидом корональної маси, зафіксованим 20 квітня. Потоки заряджених частинок, що рухаються з величезною швидкістю, досягнуть Землі приблизно у другій половині доби вівторка.

Очікується підвищення геомагнітного індексу до рівня Kp=5, що свідчить про ймовірність бурі класу G1. Подібні явища не є надзвичайними, проте можуть мати значущий вплив як на біосферу планети, так і на організм людини.

Насамперед під впливом магнітної нестабільності опиняються люди з підвищеною чутливістю до зміни метеоумов, зокрема ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою, страждає на гіпертонію, вегетосудинну дистонію або хронічні неврологічні стани.

Такі люди часто відчувають головний біль, зниження працездатності, емоційні коливання, а також зміни сну або тривалі періоди дратівливості. Лікарі, зокрема кардіологи та невропатологи, радять уникати підвищеного психоемоційного навантаження, зменшити вживання напоїв із кофеїном, дотримуватись гідратації та відмовитися від солоних та жирних страв хоча б на добу-дві до піку геомагнітної активності.

На технологічному рівні магнітна буря може тимчасово впливати на якість радіозв’язку, точність GPS-навігації, а в поодиноких випадках — навіть на стабільність електромереж у північних регіонах.

Українським компаніям, які працюють у сферах телекомунікацій, транспортування чи авіанавігації, варто уважно стежити за оперативними повідомленнями відповідних служб. Усе це робить космічну погоду невід’ємною частиною стратегічного прогнозування не лише у сфері охорони здоров’я, а й у бізнес-середовищі.

В той же час досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 22 квітня.