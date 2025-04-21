Прогноз магнітних бур на 22 квітня: чого чекати від Сонця

Сонячна активність продовжує демонструвати нестабільність, і 22 квітня зафіксовано високий ризик сильної геомагнітної бурі, яка може досягти червоного рівня за шкалою NOAA.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з прогнозами фахівців NASA та Центру космічного прогнозування США, очікується підвищення К-індексу до 6 або навіть 7 одиниць. Це означає, що впродовж дня на Землі ймовірні суттєві збурення у магнітному полі, які впливатимуть не лише на технічні системи, а й на фізичний стан людей.

Зокрема, оператори телекомунікацій уже отримали рекомендації перевірити системи захисту від перенапруги, а авіаційні диспетчери попереджені про можливі перебої у навігації. Серед населення найбільш уразливими залишаються люди похилого віку, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, а також ті, хто має підвищену метеочутливість — саме вони можуть відчути головний біль, дратівливість, безсоння або порушення серцевого ритму.

Крім цього, дослідження, проведене в рамках проєкту «Space Weather Impact» Європейської агенції ESA, довело, що навіть короткочасні коливання геомагнітного фону здатні призводити до змін у поведінці людей, викликати імпульсивні рішення або підвищену тривожність.

Саме тому експерти радять уникати стресових ситуацій, мінімізувати фізичні навантаження та не зловживати кофеїном у цей період. Українські науковці із Центру космічних досліджень НАН зазначають, що 22 квітня — не поодинокий випадок активності Сонця, а частина глобального циклу, що наближається до піку в 2025 році.

Також ще актуальна може бути магнітна буря 20 квітня.