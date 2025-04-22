Чому картопля може погано зростати: поради для аграрної справи

Картопля, як стратегічна культура для продовольчої безпеки України, цьогоріч знову потрапляє у фокус уваги аграріїв.

Про це повідомляє «ПЛ».

За підсумками минулого сезону, аналітики Інституту картоплярства НААН відзначили зниження середньої врожайності на 15–20% у низці ключових регіонів — це, зокрема, Житомирська, Вінницька та Сумська області.

Причини криються у складному поєднанні кліматичних зрушень, деградації ґрунтів, порушень сівозміни, а також у використанні несертифікованого посадкового матеріалу, що часто не має належної вірусної чистоти.

Фермери все частіше стикаються з ситуацією, коли навіть на родючих полях із, здавалося б, дотриманою агротехнікою, бульби зростають деформованими або ураженими хворобами на ранніх етапах.

Окремо слід наголосити на зміні кліматичних умов: тривалі весняні дощі змінюються посухою вже у червні, що порушує цикл формування бульб. Відсутність органічної підгодівлі, нестабільний рівень кислотності ґрунту та надмірне застосування азотних добрив сприяють розвитку фузаріозу, парші, бактеріальної гнилі.

Щоб уникнути втрат, фахівці радять оновити підхід до планування сезону. Йдеться не лише про закупівлю якісного насіння з вмістом вологи до 15%, а й про обробку бульб сучасними біостимуляторами, що одночасно захищають від хвороб і покращують ріст кореневої системи.

Ефективним підходом також є введення сидеральних культур у сівозміну та ретельне дотримання ротації — повторна посадка картоплі на одному й тому самому полі без річної перерви призводить до катастрофічного виснаження ґрунтів. При правильному балансі pH, добрій аерації землі та стабільному графіку поливу, урожай може зрости майже на третину — особливо за умов регіонів, які адаптували сучасні сорти, виведені з урахуванням підвищеної температурної стійкості.

Також експерти розповіли про те, як правильно працювати на огороді у спеку.