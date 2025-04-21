Як правильно працювати на огороді у спеку: поради від експертів

Весняно-літній сезон для українців традиційно асоціюється з інтенсивними роботами на присадибних ділянках, однак кліматичні зміни роблять цей процес дедалі складнішим з погляду фізіологічної безпеки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сільськогосподарські експерти попереджають: надмірне перебування на відкритому сонці, особливо в обідні години, створює серйозне навантаження на серце, судини та нирки. Практика показує, що навіть витривалі люди часто недооцінюють вплив спеки — організм втрачає воду, мінерали, і втрачає здатність до охолодження через потовиділення.

Унаслідок цього зростає ризик теплових ударів, непритомностей, судом. Підвищене сонячне випромінювання також здатне спричинити ураження шкіри, прискорюючи її старіння або провокуючи дерматологічні проблеми.

Дослідники з Національного медичного університету ім. Богомольця наголошують, що вже за 30 хвилин активної праці на сонці тіло може втратити до 1,5 літра рідини. Тому спеціалісти радять: головний убір, світлий вільний одяг із натуральних тканин, робота з перервами у затінку та споживання ізотонічних напоїв — обов’язкові умови безпечної діяльності.

Варто відзначити також психологічний аспект — у спеку знижується рівень концентрації уваги, що може призвести до травматизму під час користування садовими інструментами.

Робота в ранкові години (до 10:00) або після 17:00 значно знижує ризики для організму та дає змогу краще планувати навантаження. Таким чином, гармонійний підхід до аграрної діяльності дозволяє не лише досягати продуктивності, але й берегти здоров’я.

Окрім того, спеціалісти розповіли, коли треба розпочинати аграрний сезон.