Магнітні бурі на 3 квітня: чого чекати від сонячної активності

3 квітня 2025 року Україна та інші країни будуть спостерігати підвищення сонячної активності, що може призвести до магнітних бур середньої сили.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це явище виникає, коли на Землю потрапляють потоки заряджених частинок, що викидаються Сонцем у вигляді сонячного вітру. Магнітні бурі є важливим фактором для дослідження взаємодії Сонця з планетою та можуть мати суттєвий вплив на різні аспекти життя на Землі, від здоров’я людини до технічних систем.

Цього разу вчені прогнозують геомагнітну бурю середньої сили, що може мати помітний вплив на техніку та людей, чутливих до змін магнітного поля.

Магнітні бурі впливають на роботу навігаційних систем, таких як GPS, а також можуть призвести до збоїв у роботі супутників, що забезпечують зв’язок і точність географічних координат. Вчені також зазначають, що магнітні бурі можуть впливати на деякі прилади, зокрема на виявлення помилок у роботі систем зв’язку, тому важливо бути уважними при використанні технологій в ці періоди.

Для людей, схильних до метеозалежності, сонячні бурі можуть викликати головний біль, підвищену втому, тривожність та розлади сну. В особливих випадках можуть загострюватися хронічні захворювання, особливо ті, що пов’язані з серцево-судинною системою.

Лікарі радять під час магнітних бур уникати фізичних і емоційних перевантажень, збалансувати режим відпочинку та сну, а також звертати увагу на загальний стан здоров’я. Для людей із серцевими проблемами необхідно уникати надмірних навантажень і проконсультуватися з кардіологом, якщо такі симптоми з’являються.

З точки зору науки, спостереження за магнітними бурями надає вченим важливі дані для кращого розуміння космічної погоди та її впливу на Землю. Науковці рекомендують досліджувати магнітні бурі для передбачення їхніх ефектів та запобігання можливим технічним збоям у критично важливих інфраструктурах, таких як енергетичні та комунікаційні мережі.

Нагадаємо, прогноз магнітних бур на 2 квітня: чого чекати від сонячної активності.