17 березня в Україні відключатимуть світло: кого це стосується

17 березня в Україні запроваджуються графіки обмеження електропостачання, що стосуватимуться лише промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Укренерго».

Ці заходи пов’язані з наслідками атак на енергетичну інфраструктуру та необхідністю стабілізації енергосистеми. Відключення діятимуть у період з 06:00 до 20:00, що суттєво вплине на робочі процеси у великих промислових підприємствах, малому та середньому бізнесі.

Фахівці зазначають, що подібні енергетичні обмеження можуть призвести до зниження продуктивності, зростання витрат на генерацію резервної електроенергії та навіть до тимчасового припинення виробничих циклів.

Однак компанії, які вже адаптувалися до кризових умов, зможуть використати альтернативні джерела енергії – дизельні генератори, акумуляторні станції, а також оптимізацію графіків роботи.

Представники «Укренерго» наголошують, що наразі відключення побутових споживачів не прогнозуються, але ситуація в енергосистемі динамічна, тому підприємцям і громадянам варто уважно стежити за оновленнями. Бізнесу радять готуватися до можливих змін у розподілі електроенергії та розробляти стратегії енергоефективності.

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