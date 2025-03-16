Таро-прогноз на тиждень: що приготували карти з 17 по 23 березня

Таро-розклади можуть допомогти краще зрозуміти енергії тижня, попередити про можливі труднощі та вказати на сприятливі моменти. Про це повідомляє «ПЛ».

Давайте подивимося, які карти випали на період з 17 по 23 березня і як вони можуть вплинути на наші справи, емоції та прийняття рішень.

Загальна енергія тижня

Цей тиждень може бути сповнений важливих змін і необхідності переглянути свої пріоритети. Головні карти розкладу вказують на період усвідомлення, внутрішніх трансформацій та можливостей.

Прогноз за стихіями

Стихія Вогню (Овен, Лев, Стрілець) – Карта «Колесо Фортуни»

Тиждень обіцяє несподівані зміни, причому в кращий бік. Для деяких представників цієї стихії з’явиться шанс зробити прорив у кар’єрі або змінити життєвий напрямок. Головне – не боятися йти вперед.

Стихія Землі (Телець, Діва, Козеріг) – Карта «Сімка Пентаклів»

Настав час оцінити свої зусилля та результати. Тиждень буде сприятливим для аналізу та планування майбутніх кроків. Терпіння та послідовність принесуть свої плоди.

Стихія Повітря (Близнюки, Терези, Водолій) – Карта «Двійка Мечів»

Перед вами може постати важливий вибір, ухилитися від якого не вийде. Необхідно довіритися своїй інтуїції та приймати рішення з холодним розумом.

Стихія Води (Рак, Скорпіон, Риби) – Карта «Місяць»

Емоції можуть брати верх, тому варто бути уважними до своїх відчуттів. Не все буде таким, як здається на перший погляд. Рекомендується уникати імпульсивних вчинків і довіряти лише перевіреним людям.

Порада від Таро на тиждень

Будьте відкритими до змін та слідкуйте за знаками, які підказує доля. Це гарний час для саморозвитку, перегляду життєвих цілей і внутрішньої роботи над собою.

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