Вчені виявили новий несподіваний фактор довголіття: про що йдеться

Дослідники з Гарвардської школи громадської охорони здоров’я імені Чана виявили, що почуття подяки може істотно продовжити життя. Про це повідомляє Рl.com.

У дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Psychiatry, вчені проаналізували дані 49 275 учасників середнього віку 79 років.

У 2016 році добровольці заповнювали анкети, оцінюючи рівень своєї вдячності. У 2019 році, коли 4608 учасників уже померли, вчені змогли визначити, що в людей із високими балами за фактором подяки ризик смерті був на 9% нижчим, ніж в інших учасників.

«Нові дані підтверджують, що вдячність може збільшити тривалість життя у літніх людей»,- зазначив провідний автор дослідження Ін Чень.

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