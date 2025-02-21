Волоські горіхи проти запалення: вчені знайшли спосіб захистити кишечник

Американські вчені з’ясували, що волоські горіхи можуть відігравати важливу роль у профілактиці та лікуванні виразкового коліту — запального захворювання кишківника, яке призводить до утворення виразок і серйозних розладів травлення. Про це повідомляє Рl.com.

Завдяки високому вмісту протизапальних сполук, горіхи не тільки знижують рівень запалення, а й можуть зменшувати ризик розвитку раку товстої кишки.

Чим корисні волоські горіхи?

Протягом багатьох років дослідники вивчають вплив горіхів на здоров’я людини. Серед них саме волоські горіхи (Juglans regia) вважаються найціннішими завдяки високому вмісту альфа-ліноленової кислоти (ALA) — омега-3 жирної кислоти, що сприяє зниженню рівня холестерину та нормалізації артеріального тиску.

Крім того, волоські горіхи багаті:

Фенольними антиоксидантами, які допомагають запобігти розвитку діабету, запальних процесів, раку та неврологічних захворювань.

Клітковиною, яка покращує роботу кишківника, особливо у людей із запальними захворюваннями (хвороба Крона, виразковий коліт).

Корисними ліпідами, які позитивно впливають на обмін речовин у кишечнику.

Як горіхи допомагають у разі виразкового коліту?

Люди, які страждають на виразковий коліт і хворобу Крона, стикаються з періодичними загостреннями і ремісією. Вчені дійшли висновку, що одним із ключових чинників, які впливають на перебіг хвороби, є харчування.

За даними дослідження, дієта, збагачена волоськими горіхами, допомагає зміцнити слизову оболонку кишківника і знизити руйнівні запальні процеси. Дослідники зазначають, що такі зміни сприяють захисту товстої кишки від ушкоджень, спричинених агресивними зовнішніми факторами.

Крім того, регулярне вживання волоських горіхів покращує ліпідний обмін і підвищує рівень антиоксидантів у товстій кишці, що сприяє відновленню клітин і запобігає розвитку серйозних ускладнень.

Висновок

Включення волоських горіхів до раціону може стати простим і ефективним способом захисту кишечника від запальних захворювань. Вони не тільки зміцнюють імунітет і покращують обмін речовин, а й допомагають знизити ризик небезпечних наслідків виразкового коліту, включно з раком товстої кишки.

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