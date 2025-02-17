Що станеться з організмом, якщо щодня їсти апельсини
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Регулярне вживання цих цитрусових може принести безліч корисних ефектів, але також має певні обмеження.
Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Eatingwell.
Користь апельсинів для здоров’я
Рідше хворієте
Завдяки високому вмісту вітаміну С, фолату й антиоксидантів організму легше боротися з інфекціями. Один середній апельсин забезпечує близько 92% добової норми вітаміну С і 12% фолату, які підтримують роботу імунних клітин. Крім того, у складі присутній гесперидин — флавоноїд з антиоксидантними та імуностимулювальними властивостями, що має також протимікробну дію.
Шкіра швидше відновлюється
Вітамін С відіграє ключову роль у синтезі колагену, який забезпечує еластичність шкіри і сприяє загоєнню ран. Він також важливий при відновленні пошкоджених тканин, що робить апельсини корисним доповненням до раціону.
Покращується травлення
Один середній апельсин містить близько 3 грамів клітковини, що становить 10% від добової норми. Клітковина, особливо розчинна, сприяє нормальній роботі кишківника, допомагає в разі закрепів і підтримує здорову мікрофлору, збільшуючи кількість корисних бактерій.
Знижується ризик серцево-судинних захворювань
Розчинна клітковина, якою багаті апельсини, сприяє зниженню рівня холестерину, а флавоноїди допомагають регулювати ліпідний обмін, зменшувати запалення і контролювати артеріальний тиск. Усе це знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
Кому варто бути обережним
Попри всі переваги, апельсини підходять не всім. Людям, які страждають від кислотного рефлюксу або частої печії, варто вживати їх з обережністю, оскільки висока кислотність може посилити неприємні симптоми. Також є дослідження, які припускають, що надмірне вживання цитрусових може підвищувати ризик меланоми у людей з високою схильністю до цього захворювання.
Висновок
Помірне щоденне вживання апельсинів приносить безліч користі для здоров’я — від міцного імунітету до хорошої роботи кишківника і захисту серця. Однак за наявності певних захворювань важливо враховувати можливі ризики і контролювати кількість з’їдених цитрусових.
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