Що станеться з організмом, якщо щодня їсти апельсини

Регулярне вживання цих цитрусових може принести безліч корисних ефектів, але також має певні обмеження.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Eatingwell.

Користь апельсинів для здоров’я

Рідше хворієте

Завдяки високому вмісту вітаміну С, фолату й антиоксидантів організму легше боротися з інфекціями. Один середній апельсин забезпечує близько 92% добової норми вітаміну С і 12% фолату, які підтримують роботу імунних клітин. Крім того, у складі присутній гесперидин — флавоноїд з антиоксидантними та імуностимулювальними властивостями, що має також протимікробну дію.

Шкіра швидше відновлюється

Вітамін С відіграє ключову роль у синтезі колагену, який забезпечує еластичність шкіри і сприяє загоєнню ран. Він також важливий при відновленні пошкоджених тканин, що робить апельсини корисним доповненням до раціону.

Покращується травлення

Один середній апельсин містить близько 3 грамів клітковини, що становить 10% від добової норми. Клітковина, особливо розчинна, сприяє нормальній роботі кишківника, допомагає в разі закрепів і підтримує здорову мікрофлору, збільшуючи кількість корисних бактерій.

Знижується ризик серцево-судинних захворювань

Розчинна клітковина, якою багаті апельсини, сприяє зниженню рівня холестерину, а флавоноїди допомагають регулювати ліпідний обмін, зменшувати запалення і контролювати артеріальний тиск. Усе це знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Кому варто бути обережним

Попри всі переваги, апельсини підходять не всім. Людям, які страждають від кислотного рефлюксу або частої печії, варто вживати їх з обережністю, оскільки висока кислотність може посилити неприємні симптоми. Також є дослідження, які припускають, що надмірне вживання цитрусових може підвищувати ризик меланоми у людей з високою схильністю до цього захворювання.

Висновок

Помірне щоденне вживання апельсинів приносить безліч користі для здоров’я — від міцного імунітету до хорошої роботи кишківника і захисту серця. Однак за наявності певних захворювань важливо враховувати можливі ризики і контролювати кількість з’їдених цитрусових.

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